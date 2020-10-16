أخبار اليمن : استقبال شعبي حاشد بصنعاء للأسرى المحررين

استقبال شعبي حاشد بصنعاء للأسرى المحررين
شهدت العاصمة صنعاء اليوم، استقبالاً شعبياً حاشداً للدفعة الثانية من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية المحررين من سجون العدوان.
وانطلقت الحافلات التي تقل الأسرى المحررين إلى مكان فعالية الاستقبال الشعبي في جولة مصعب، بالتزامن مع احتشاد الجماهير التي رفعت العلم الوطني.
ورفعت الجماهير اللافتات المرحبة بالأسرى المحررين.. مشيدة بتضحياتهم وصمودهم في سجون قوى العدوان.
وكانت قد وصلت طائرتان إلى مطار صنعاء الدولي في وقت سابق اليوم، على متنهما 200 من أسرى الجيش واللجان الشعبية.
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