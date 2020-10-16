رئيس أرمينيا : تركيا هى العقبة الرئيسية أمام التسوية السلمية فى قره باغ

وقال، فى مقابلة مع شبكة "سى بى إن" الأمريكية: "إذا لم يتم إخراج تركيا من السياق العام، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية والعودة إلى طاولة المفاوضات ضمن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا".
وأضاف: "تركيا الآن هى أكبر عقبة أمام عملية السلام. وإذا استمر هذا الوضع، فسيكونون مشاركين فى الصراع الحاصل فى المنطقة، وسيكون لدينا سوريا أخرى".
وأعرب الرئيس الأرمنى، فى مقابلة مع صحيفة "ذى كريتيك" البريطانية، عن خيبة أمله من موقف "حلف الناتو" والاتحاد الأوروبى، ودول الغرب، بشأن النزاع فى إقليم قره باغ.
وقال: "لقد أصبت بخيبة أمل بسبب عدد من العوامل، فى مقدمتها أن الناتو يسمح لدولة عضو «تركيا» بالتورط فى صراع كطرف ثالث، ليس لتركيا أى شيء تفعله فى قره باغ".
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