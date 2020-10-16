عاجل .. واشنطن تنتقد تجربة تركيا صواريخ إس 400 وتحذر من عواقب وخيمة

وأطلقت تركيا صاروخا فى مياهها الإقليمية بالبحر الأسود، اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن يكون الإطلاق ضمن تجارب لصاروخ "إس 400" الروسى. ووفقًا لشبكة "رويترز"، يأتى إطلاق الصاروخ فى المياه التركية تزامنًا مع ترقب إجراء تجارب على منظومة "إس 400" الروسية الصاروخية التى حصلت عليها أنقرة خلال السنوات الأخيرة، وسط غضب أمريكى من الصفقة التى قالت واشنطن إنها قد تؤثر سلبًا على منظومة الطائرات "إف 35" الأمريكية فى قاعدة التحالف الدولى بقاعدة "إنجرليك" التركية.

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