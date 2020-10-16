الصحة العالمية : الأدوية المعاد استخدامها لعلاج كورونا ذات تأثير ضئيل

جاء ذلك فى تقرير، اليوم الجمعة، عن دراسة استندت إلى تجربة أُجرِيَت على مدى 6 أشهر، وتعد أكبر تجربة تحكم عشوائية فى العالم عن علاجات فيروس كورونا المستجد، وفى إطار تجربة تضامن تشارك فيها عدد كبير من الدول، وكشفت عن أدلة قاطعة بخصوص الأدوية المُعَاد استخدامها فى علاج كورونا.

وذكرت المنظمة أن الدراسة التى تغطى أكثر من 30 دولة نظرت فى آثار هذه العلاجات على إجمالى الوفيات، وبدء استخدام التنفس الصناعى، ومدة إقامة المرضى فى المستشفى.

ووفقاً لتقرير المنظمة، توفر التجارب الدولية الكبرى وعدا بالإجابة السريعة والموثوقة على أسئلة الصحة العامة المتعلقة بعلاجات الأوبئة.