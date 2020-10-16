إصابة 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بإصابة 12 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبحسب صحيفة "لوباريزيان" فقد تم نقل أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا.
وقالت الصحيفة إنه تم إجراء فحوصات لنحو 200 من أعضاء المجلس، ما أدى لاكتشاف عشرات المصابين بالفيروس.
وكانت فرنسا أعادت فرض قيود جديدة بعدد من المدن بينها العاصمة باريس، وذلك بسبب ارتفاع كبير في الإصابات بالفيروس.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نحن نعيش موجة ثانية من تفشي كورونا، الفيروس ينتشر في جميع أنحاء البلاد، وليس لدينا أَسِِرَّة احتياطية في المستشفيات".
كما أعلن ماكرون حظر التجوال الليلي لمدة شهر في العاصمة باريس وعدة مدن كبرى للحد من انتشار فيروس كورونا.
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