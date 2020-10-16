وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن صمت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسمح لنظام أردوغان بارتكاب مثل هذه الجرائم، وتوجيه تهم زائفة للنشطاء مثل عثمان كافالا المسجون لأكثر من 1079 يوما، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.
اقرأ أيضا:
وأضافت أن كافالا يواجه تهما غريبة على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، حيث يتهم بكونه متعاون مع رجل الأعمال اليهودي جورج سوروس، والذي ارتبط اسمه بنظريات المؤمرة في تركيا وخارجها.
لكن بحسب الصحيفة، التقى أردوغان بسوروس شخصيا وعدد من مستشاريه، قبل أن يصبح رئيسا للحكومة عام 2003.
وتقول التقارير إن أردوغان طلب من سوروس دعمه خلال هذا الاجتماع، حيث أخبره الرئيس التركي بأنه هو وحزبه يمثلون المجتمع المفتوح في تركيا. وبالفعل، ساعد سوروس الزعيم التركي بعد ذلك.
ووصفت الصحيفة الأمريكية الرئيس التركي بـ"الديكتاتور" نظرا لوجود آلاف السجناء السياسيين في المعتقلات، مشيرة إلى أنه كان يصور نفسه في البداية كشخص يقود مسيرة الديمقراطية في البلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن بوست: أردوغان يسجن أي شخص لأي سبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.