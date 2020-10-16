أخبار اليمن : قذيفة للمرتزقة تقتل طفل وتصيب 2 بصالة تعز

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قذيفة للمرتزقة تقتل طفل وتصيب 2 بصالة تعز

استشهد طفل وأصيب اثنان آخران، اليوم إثر سقوط قذيفة هاون إطلاقها مرتزقة العدو على حي المخبز الآلى بمديرية صالة محافظة تعز. قذيفة للمرتزقة تقتل طفل وتصيب 2 بصالة تعزاستشهد طفل وأصيب اثنان آخران، اليوم إثر سقوط قذيفة هاون إطلاقها مرتزقة العدو على حي المخبز الآلى بمديرية صالة محافظة تعز. وأوضح مدير أمن محافظة تعز العميد علي حسين دبيش أن الطفل جمال جميل علي البالغ من العمر 10 سنوات استشهد وأصيب أنس جعفر حمود بجروح بليغة ومروى حمود سعيد بجروح متوسطة. ووفقاً لوكالة سبأ، استنكر العميد دبيش استمرار قوى العدوان والمرتزقة في استهداف المناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية في ظل صمت دولي معيب.

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