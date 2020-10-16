عاجل .. وفاة شخص بعد حادث طعن فى أحد ضواحى باريس

نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، عن الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، تعرض رجل للطعن فى أحد ضواحى باريس ووفاته بالمستشفى.



نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها، عن الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، تعرض رجل للطعن فى أحد ضواحى باريس ووفاته بالمستشفى. وقالت الشرطة الفرنسية، إن رجلا تعرض للطعن فى ضواحى باريس، مشيرة إلى أنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن.

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