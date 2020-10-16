400 ألف حالة جديدة .. العالم يسجل زيادة قياسية فى إصابات كورونا

وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قد أعلن تسجيل 404,758 إصابة جديدة بكورونا و6086 وفاة، وهذا الارتفاع فى عدد الإصابات المبلغ عنها فى كل أنحاء العالم، يمكن تفسيرها جزئيا بزيادة عدد الفحوص التى أجريت منذ الموجة الأولى للوباء فى مارس- أبريل.
وفى أوروبا وأيضا الولايات المتحدة وكندا، ارتفع عدد الإصابات المثبتة بشكل حاد فى أسبوع واحد، بنسبة 44 فى المئة و17 فى المئة على التوالى مقارنة بالأسبوع السابق.
تم الوصول فى أوروبا، الخميس، إلى الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء، مع أكثر من 150 ألف إصابة جديدة فى المنطقة.
وفى الولايات المتحدة حيث انخفض عدد الإصابات المعلنة فى سبتمبر بعد بلوغها الذروة فى منتصف يوليو، تتزايد الإصابات أيضا بمتوسط أكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغت ذروتها الخميس مع أكثر من 70 ألف إصابة.
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