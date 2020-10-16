بوتين: لدينا أسلحة لا تمتلكها الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدثًا عن احتمالات تمديد معاهدة ستارت -3، أن روسيا لديها أنظمة أسلحة جديدة لا تمتلكها الولايات المتحدة، لكن موسكو لا ترفض مناقشة هذا الجانب من القضية.
وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "من الواضح أن لدينا أنظمة أسلحة جديدة لا يمتلكها الجانب الأمريكي، على الأقل في الوقت الحالي. لكننا لا نرفض مناقشة هذا الجانب من القضية".
كما اقترح الرئيس الروسي، تمديد معاهدة الأسلحة الإستراتيجية لمدة عام واحد بدون أي شروط.
وأكد بوتين وجود تهديد ببقاء العالم بأسره بدون معاهدة بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وأن هذا أمر محزن للغاية.
ودخلت معاهدة ستارت 3 بين روسيا والولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011. وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسلحة خلال سبع سنوات وفي المستقبل 700 صاروخ باليستي عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1550 رأسًا حربيًا و800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة.
وتعتبر معاهدة ستارت 3 اليوم هي معاهدة الحد من الأسلحة الوحيدة السارية بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهي في 5 فبراير 2021.
وإذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات في العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.
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