قطع رأس شخص خلال حادث طعن بضواحي باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، بمقتل شخص، في حادث طعن، في ضواحي العاصمة باريس.

وذكرت- نقلا عن مصادر بالشرطة- أن قوات الأمن أطلقت النار على المهاجم؛ ما أدى إلى مقتله هو الآخر.

فيما قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن المهاجم قطع رأس الضحية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكرت التقارير أن منفذ الهجوم كان يرتدي حزاما ناسفا، كان يستعد لتفجيره.

ومن المقرر أن يصل النائب العام الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب إلى موقع الحادث، للتحقيق بالواقعة.

وكانت فرنسا شهدت الشهر الماضي حادث طعن مماثل، قرب المقر السابق لمقر صحيفة "شارلي ايبدو" حيث اعتبر الهجوم عملا إرهابيا.

واعتقلت الشرطة الفرنسية وقتها، شاب باكستاني اعترف بمسؤوليته عن الهجوم، فيما اعتبرت القضية تهديدا إرهابيا للأمن الفرنسي، حيث اعتقل على خلفيتها عشرات المشتبه بهم.