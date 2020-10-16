إنفاذًا للتوجيهات الملكية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين، التي لم تستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك دون مقابل؛ لمن انتهت فترة التمديد لهم ليكون إلى تاريخ 2020/10/31م.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأشارت الجوازات إلى أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين تم إلكترونيًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم تمديدها 28.884 تأشيرة.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة، فضلًا عن 468 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى للوافدين.. العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن تأشيرات الخروج النهائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.