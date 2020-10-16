دوت الخليج -

خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 204 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 204 خروقات لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن الخروقات تضمنت تحليق سبع طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة والجاح وعشر طائرات تجسسية في أجواء الجاح والجبلية والفازة وكيلو16 . وأشار المصدر إلى استحداث تحصينات قتالية في حيس، وارتكاب 22 خرقاً بقصف مدفعي و156 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان بلغت 204 خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.