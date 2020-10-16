أمريكا ترفض مقترح بوتين تمديد معاهدة ستارت الجديدة

رفضت الولايات المتحدة مقترح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية بين الجانبين "ستارت" الجديدة، لمدة عام واحد دون شروط مسبقة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى، روبيرت أوبرايان، فى بيان أصدره الجمعة بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسى: "رد بوتين اليوم بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة دون تجميد ترسانات الرؤوس النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية". وأضاف أوبرايان: "الولايات المتحدة تتعامل بجدية كبيرة مع موضوع السيطرة على الأسلحة لضمان الأمن فى العالم بأسره، نأمل فى أن تراجع روسيا موقفها قبل انطلاق سباق تسلح مكلف". وطرح الرئيس الروسى، فى وقت سابق من الجمعة، مبادرة لتمديد معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة لمدة عام بشكل غير مشروط. وقال بوتين فى اجتماع لمجلس الأمن القومى إن انهيار المعاهدة التى تنقضى فترة سريانها فى 4 فبراير القادم دون استبدالها باتفاقية مماثلة أخرى سيكون أمرا "مؤسفا للغاية".

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