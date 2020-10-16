ترامب : لست أشهر شخص فى العالم

وصرح ترامب، أثناء تجمع انتخابى أجراه فى ولاية كارولينا الشمالية أمس الخميس: "قالوا لى يوما: أنت أشهر شخص فى العالم اليوم بفارق كبير، وأجبت أن ذلك ليس صحيحا، ثم تساءلوا من هو الأشهر وقلت: المسيح".
وتابع الرئيس الأمريكى أنه لا يستطيع التنافس مع المسيح من حيث الشهرة، قائلا: "اسمحوا لى برفع نظرى إلى السماء فسأقول لكم إننى حتى لست قريبا من ذلك".
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