وضع كارثي.. الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في 80% من دول أوروبا

وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، "نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بـكوفيد-19 في 80% من دول أوروبا وهناك 37 منطقة في 13 دولة نتابع فيها الأوضاع".
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وتشهد الدول الأوروبية ارتفاعا قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك.
يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يوم الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقا لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.
وفي وقت سابق، حذّرت مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو مويتي، من أن القارة قد تواجه لحظة حرجة في حربها على تفشي فيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بعد تخفيف إجراءات الاغلاق والقيود على السفر.
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