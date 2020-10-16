إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز الـ 8 ملايين حالة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 8 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

وسجل العالم خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي وفقا لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.

وعاد الأمل من جديد في الحصول على لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن تبين أن اللقاح الصيني التجريبي آمن وينتج عنه استجابة مناعية سريعة.

ووفقا لصحيفة « ديلي ميل البريطانية»، شملت الدراسة التجريبية للقاح، إعطاء كل متطوع جرعة مضاعفة من لقاح شركة "سينوفارم" المملوك للدولة، والذي سرعان ما أنتج أجساما مضادة لفيروس كورونا المستجد، المسبب لـ كوفيد-19.

ومن الناحية النظرية، فإن هذا اللقاح يحمي من الإصابة بالفيروس مرة أخرى في المستقبل، أو على الأقل يحمي الحاصلين على اللقاح من الإصابة بنوبة شديدة من المرض، ولكن لم يتم إثبات ذلك بعد.