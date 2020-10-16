واشنطن ترفض مقترح بوتين بشأن معاهدة "نيو ستارت"

ونقلت وسائل إعلامية عن مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قوله إن "رد بوتين بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة دون تجميد ترسانات الرؤوس النووية فكرة محكوم عليها بالفشل منذ البداية".
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واقترح الرئيس الروسي في وقت سابق تمديد موسكو وواشنطن لمدة عام وبدون شروط معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.
ونقل بيان للكرملين عن بوتين قوله "لدي مقترح وهو تمديد الاتفاق الحالي دون أي شروط مسبقة لمدة عام على الأقل ليتسنى لنا إجراء مفاوضات حقيقية".
وتعد معاهدة "نيو ستارت" آخر اتفاقية خاصة بالأسلحة النووية بين البلدين، حيث تحدد الاتفاقية عدد الرؤوس النووية التي بإمكان واشنطن وموسكو امتلاكها وتنتهي في فبراير 2021.
وأصرت إدارة ترامب على دخول الصين في معاهدة الحد من الأسلحة النووية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر.
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