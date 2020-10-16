النيابة الفرنسية تفتح تحقيقا بعد العثور على رجل مقطوع الرأس فى باريس

وأوضحت الشرطة الفرنسية، حسبما أكدت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن مشتبهاً به فى العملية تم إطلاق النار عليه عن طريق قوات إنفاذ القانون.

وذكرت وسائل إعلام محلية فرنسية أن الرجل قطعت رأسه بالقرب من مدرسة فى بلدة كونفلان سان أونورين شمال غرب العاصمة باريس حوالى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلى الفرنسى.

وأشارت "يورونيوز" إلى أن السلطات الفرنسية أطلقت النار على مشتبه به فى بلدة إراجنى المجاورة.

وأضافت وسائل إعلام فرنسية، بحسب "يورونيوز"، أن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان قرر العودة فوراً إلى باريس بعد أن كان فى رحلة خارجية.