إصابة 8 أعضاء فى مجلس الشيوخ الفرنسى بكورونا

وأعلنت فرنسا، أمس الخميس، عن تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس "كوفيد-19" فى يوم واحد، وهو أعلى رقم يتم تسجيله فى أوروبا منذ ظهور الوباء.
وسجلت فرنسا 30621 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسى منذ بداية الوباء والأول فوق عتبة 30 ألف حالة، بحسب الأرقام الصادرة الخميس عن السلطات الصحية.
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