الشرطة الفرنسية : ضحية عملية الطعن نشر رسوما كاريكاتيرية للنبى محمد

وقالت الشرطة الفرنسية، فى بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "الرجل الذى قطعت رأسه فى عملية الطعن قرب ضاحية باريس، كان يعمل مدرسا للتاريخ، ونشر مؤخرا رسوما كاريكاتورية للنبى محمد فى فصله الدراسى".
وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن النيابة تتعامل حاليا مع عملية الطعن على أنها حادث إرهابى، يتزامن مع محاكمة متواطئين فى مهاجمة شارلى إبدو 2015 ويأتى بعد أسابيع من إصابة رجل لشخصين كان يعتقد أنهما يعملان لصالح المجلة.
وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى بعملية طعن جرت فى ضواحى العاصمة باريس.
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