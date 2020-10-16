فرنسا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بكورونا 

وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، ارتفع عدد الوفيات فى فرنسا، جراء الفيروس بواقع 122 إلى 33303. وكان وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أعلن الخميس حالة التأهب القصوى فى 4 مدن بسبب تفشى كورونا، وذلك اعتبارا من يوم السبت. وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى وقت سابق، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشى فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية فى عدد الإصابات.

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