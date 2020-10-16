خلال أيام.. البحرين وإسرائيل توقعان اتفاقا للسلام وإقامة العلاقات الدبلوماسية

نقل موقع "والا" العبري عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين أن البحرين وإسرائيل ستوقعان إعلانًا مشتركًا للسلام وإقامة العلاقات الدبلوماسية خلال أيام.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن الاتفاقية المزمع توقيعها بين البلدين ستكون اتفاقية انتقالية، وستشمل إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل فتح السفارات بين البلدين.
ومن المقرر توقيع الاتفاقية المرتقبة في العاصمة البحرينية المنامة، حيث سيوقعها مسئولون رفيعو المستوى من البلدين، برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الخميس، على اتفاقية السلام مع الإمارات بأغلبية ساحقة.
وصوت 80 عضوًا بالكنيست لصالح معاهدة السلام مع الإمارات مقابل 13 عضوًا صوتوا ضدها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت بالإجماع على صياغة معاهدة السلام مع الإمارات، الاثنين الماضي.
وكان نتنياهو وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر.
وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحث الاثنين الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.
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