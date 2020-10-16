السعودية: لا إصابات بـ كورونا خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة

وأوضح مشاط في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سعودية أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الأولى من عودة العمرة.
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وفي وقت سابق، كشفت الوزارة السعودية عن أن تصاريح الزيارة والصلاة وأداء العمرة يتم اصدارها آليا بدون أي أجور مقابلة.
ومن المقرر أن تنطلق، يوم الأحد، المرحلة الثانية لاستكمال مراحل العودة لأداء العمرة تدريجيًا في المسجد الحرام، والمتمثلة في السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية.
وبدأت المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 أكتوبر الحالي بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.
وبحلول الأول من نوفمر، سيتم استئناف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيًا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، فيما تنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة كورونا أو زوال الخطر.
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