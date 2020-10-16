“الجوازات” تم إضافة حالتين لخدمة ” الرسائل والطلبات” من خلال منصة أبشر

“الجوازات” أعلنت اليوم الأربعاء الموافق 13/5/2020 ميلادياً عن إضافة حالتين لخدمة ” الرسائل والطلبات “ المتاحة من خلال المنصة الإلكترونية أبشر وقد أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن إضافة الحالتان اشتملت علي ” إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية , و خدمة خرج ولم يعد ” و ذلك لجميع المستفيدين من خدمات منصة أبشر الإلكترونية , و مما هو جدير بالذكر أن أعمال الجوازات تم إسنادها إلى المديرية العامة للشرطة عام 1343 هجرياً و تم تأسيس أول جوازات في المملكة العربية السعودية في منطقة مكة المكرمة .

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أوضحت المديرية العامة” الجوازات” أن جميع المستفيدين من منصة ابشر الإلكترونية يمكنهم تنفيذ خدمة ” الرسائل والطلبات “عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

الإلكترونية. اختيار أيقونة خدمات من خدماتي.

اختيار الخدمات العامة.

الضغط على الرسائل والطلبات .

الضغط على اختيار قطاع المديرية العامة للجوازات.

اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة التي تشمل بالإضافة إلي الخدمات الجديدة ” مشاكل التأشيرات , مشاكل هوية المقيم , مشاكل تحديث معلومات جواز السفر و نقل المعلومات , تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسي اليمنية , مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهنة “.

يقوم المستفيد من منصة ابشر بكتابة مضمون الرسالة والموضوع الذي يريده , ثم النقر على إرسال .

وأوضحت المديرية العامة للجوازات إلى أن إضافة هذه الخدمة الإلكترونية تم تنفيذها ضمن الخطوات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والجهود التي تقوم بها لتطوير وتعزيز التعاملات الإلكترونية و التواصل مع المختصين في “الجوازات” للعمل على حل المشاكل و الملاحظات التي تواجهه المستفيدين التي تظهر لهم من خلال منصة أبشر.كما أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تلك المشاكل التي تقابل المستفيدين أثناء تعاملهم مع منصة أبشر تعيق المستفيدين من إنهاء معاملاتهم , كما تمنع تنفيذ الخدمة الإلكترونية المقدمة من خلال منصة أبشر و تقوم إدارة الجوازات بمعالجة الطلب ألياً دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجوازات داخل المملكة العربية السعودية , وبناءً علية فقد قامت المديرية العامة للجوازات بدعوه جميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من الاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية التي تقوم بها المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ كافة إجراءاتهم بسهولة ويسر وذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية والتي تضم العديد من الخدمات التي تقدمها لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين لتوفير الوقت والجهد لعناء وتوفير جودة الخدمة وسرعه إنجازها دون الحاجة إلي التزاحم في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

وبهذا قد نكون وصلتا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم إضافة حالتين لخدمة ” الرسائل والطلبات ” المتاحة من خلال المنصة الإلكترونية أبشر وقد أشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن إضافة الحالتان اشتملت علي ” إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية , و خدمة خرج ولم يعد ” و ذلك لجميع المستفيدين من خدمات منصة أبشر الإلكترونية ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.