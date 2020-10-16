تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بأقساط تصل الي 60 شهراً للسعودي والمقيم

تمويل شخصي من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بدون تحويل الراتب، حيث يعتبر بنك الرياض من أهم البنوك التمويلية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يأتي بنك الرياض من ضمن البنوك الرائدة في مجال الخدمات التمويلية والمنتجات المتميزة وخدمات متنوعة علي شكل قروض تفيد فئة كبيرة من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، فقد يقدم بنك الرياض السعودي تمويل فوري بموافقة سريعة بدون تحويل الراتب الشهري بشروط ميسرة وسهلة وفترة سداد طويلة المدى للتسهيل علي العميل سواء كان من المواطنين أو المقيمين، حيث تمتد فترة السداد التي يوفرها بنك الرياض الي 5 سنوات أي 60 شهراً، ويوفر البنك أيضاً تمويلات تخص الشركات والمنشآت الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والضخمة أي يوفر عروض مميزة لكل فئة من فئات المجتمع السعودي، فقد يقوم العميل بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال الدخول علي الموقع الالكتروني الخاص ببنك الرياض السعودي والاستفادة من المنتجات التي يقدمها البنك، لذا فقد نقدم لكم عبر موقعنا الالكتروني كيفية التقديم للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض، كما نستدرج معكم تفاصيل ذلك التمويل من حيث مميزاته وشروط الحصول عليه.

تمويل شخصي متطابق مع ضوابط وأحكام الشريعة الاسلامية وتابع لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. يصل التمويل الشخصي الي 300 ألف ريال سعودي. تمتد فترة السداد الي 5 سنوات و60 شهراً. لا يشترط تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل السعودي من موظفي البنوك والعاملين في الشركات التابعة له. هامش ربح منخفض. شروط ميسرة وسهلة للعميل وبموافقة فورية دون عوائق.

ألا يقل عمر العميل المتقدم عن 18 عاماً للسعودي و22 عاماً للمقيم. ألا يقل الراتب عن 10 ألالاف ريال سعودي. ألا تقل فترة الخدمة عن سنة كاملة. ألا تزيد الالتزامات والمتطلبات المادية للعميل عن 33% من إجمالي الراتب الشهري الخاص به.

طريقة التقديم للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض

مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك الرياض للسعودي والمقيم بالمملكة العربية السعوديةشروط الحصول علي التمويل الشخصي لبنك الرياض

يمكن التقديم من خلال الذهاب الي أقرب فرع لبنك الرياض للحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، ولك بعد تقديم كافة الأوراق والمستندات التي طلبها بنك الرياض، حيث تأتي النتيجة سريعاً بالموافقة أو الرفض بعد مراجعة البنك لتلك الوثائق، وقد تتم علي النحو الآتي: