خطوات التسجيل في وظائف عسكرية بالدفاع المدني 1442

أعلنت وزارة الدفاع المدني بفتح باب التسجيل في وظائف عسكرية بالدفاع المدني ، حيث يتم التقديم على مثل هذه الوظائف من طلاب الثانوية العامة وكذلك أصحاب الكليات، وذلك للمميزات التي يحصل عليها العاملين في ذلك القطاع، حيث المبالغ الشهرية التي تحقق مستوى معيشي جيد، لذلك فيما يلي سنوضح كيفية التسجيل في تلك الوظيفة، وكذلك شروط التقديم، وكذلك بعض النصائح التي من خلالها يمكنك الحصول على تلك الوظيفة.

المدرية العامة للدفاع المدني

قامت المدرية العامة للدفاع المدني بتوفير وظائف شاغرة للمواطنين السعوديين، حيث يقوم المتقدم بالحصول على رتب مثل وكيل رقيب، ورتبة عريف، وكذلك رتبة جندي، حيث تتفاوت تلك الرتب في المرتبات الشهرية لكل منهم.

ويمكنك التقديم على مثل تلك الوظائف من خلال موقع أبشر توظيف التابع للحكومة السعودية، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للمتقدم حتى يتمكن من الحصول على تلك الوظيفة من البداية.

شروط التقديم لوظائف الدفاع المدني

هناك عدد من الشروط التي من خلالها يتم قبول المتقدمين على وظائف الدفاع المدني، وذلك لأن تلك الوظائف يهتم بها عدد كبير من المواطنين، فيجب عليك الالتزام بتلك الشروط المقدمة من قبل الوزارة، وتلك الشروط هي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، فلا يحق للوافدين الالتحاق بمثل هذه الوظائف الحساسة بالنسبة للدولة.

أن يكون المتقدم صاحب سجل خالٍ من أي تهمة سابقة أو حُكم عليه حكماً شرعياً من قبل.

ألا يزيد عمر المتقدمين للوظيفة عن 30 عاماً وألا يقل عن 17 سنة.

أن يكون لدية هوية وطنية سارية الصلاحية.

أن يكون الشخص ذو سمعة جيدة بين جيرانه، لأن ذلك يؤثر في حالات القبول في مثل تلك الوظائف.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم رفضه من قبل أي المعاهد الحكومية من قبل.

أما بالنسبة للشكل العام للمتقدم، فيجب ألا يقل طوله عن 168 سم، وأن يكون الوزن متناسقاً مع هذا الطول، ليظهر بشكل رياضي متناسق.

إذا كان المتقدم متزوجاً، فيجب ألا تكون زوجته أجنبية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي.

يلزم للقبول أن يتجاوز جميع الاختبارات التي تُقام عند الفحص الطبي وخلافه.

رابط التقديم لوظائف بالدفاع المدني

يمكن لجميع الراغبين في التقديم في وظائف عسكرية بالدفاع المدني أن يحصلوا على تلك الوظائف من خلال التقديم من خلا موقع أبشر توظيف، حيث يتم التسجيل فيها وانتظار رسالة الرد من جهة العمل.

كما يمكنك معرفة الوظائف الشاغرة في مؤسسة الدفاع المدني من خلال منصة وزارة الدفاع، كالتالي:

قم بالدخول إلى منصة الدفاع المدني.

اختر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختر خدمات الأفراد .

. في النهاية اختر وظائف وزارة الدفاع المدني.

الوظائف المتاحة من قبل وزارة الدفاع المدني

أوضحت الوزارة بتوفر عدد من الوظائف الشاغرة بذلك القطاع والتي يحصل فيها المتقدم على رتبة:

وكيل رقيب.

عريف.

جندي أول.

كيف اسجل في وظائف الدفاع المدني

يتم التقديم على تلك الوظائف من خلال بوابة أبشر توظيف وزارة الداخلية كالتالي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر توظيف.

قم بتسجيل الدخول، ثم اختر الوظيفة التي تود التقديم فيها.

قم بملء جميع البيانات الخاصة بتلك الوظيفة.

ثم قم بإرسال الطلب، ثم انتظر رسالة القبول على الهاتف الخاص بك.

وبذلك يكون قد اتضح لنا كيفية التقديم في وظائف عسكرية بالدفاع المدني ،وذلك من خلا معرفة شروط التقديم وكذلك كيفية التسجيل من خلال موقع أبشر توظيف.