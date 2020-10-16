طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن وتقديم طلب اعتراض للدفعة

طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن لعام 1442 هجريا، وجدنا جميع المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن يبحثون عن طريقة لإضافة الأبناء فيه كتابع، وقام حساب المواطن بإعلان كافة التفاصيل عبر صفحته الرسمية عبر التويتر، فالمستفيدين يبحثون عن طريقة للإضافة علي حساب مواطن وذلك عقب إعلان صدور نتائج الأهلية لحساب المواطن للدورة الثانية والثلاثون، ووجد تزايد الاستفسار والتساؤلات يزداد عل هل سوف تزداد قيمة دعم حساب المواطن للمستفيدين، بعد قيام المملكة العربية السعودية بتطبيق زيادة الضريبة المضافة علي الخدمات، سوف تقدم من خلال موقع ثقفني كافة التفاصيل الخاصة بدعم حساب المواطن.

آلية تقديم طلب اعتراض علي الدفعة في حساب المواطن

يقوم حساب المواطن بعد إيداع مبالغ كل دفعة جديدة من دعم بالإعلان عن تقديم طلب اعتراض، فهناك خطوات لابد من أتباعها لتقديم طلب اعتراض علي أي دفعة في حساب المواطن وتلك الخطوات كالتالي:

أن يقوم بالدخول علي الرابط الرسمي للبوابة.

يدخل كافة البيانات المطلوبة ومتعلقة بحسابه في البرنامج.

يقوم المستفيد بالضغط علي أيقونة الشكاوى ويكتب الشكوي الخاصة به.

طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن كتابع

أوضح حساب المواطن عبر صفحته الرسمية علي التويتر إمكانية إضافة الأبناء كتابع، وذلك في حالة عدم إثبات استقلالية الأبناء حتي يتم تسجيلهم في برنامج حساب مواطن، وذكرت الخطوات التي يجب أتباعها حتي يتم إضافة الأبناء بالحساب، وتلك الخطوات الواجب تنفيذها لإضافتهم بحساب المواطن كالتالي:

يقوم رب الأسرة بفتح الحساب الخاص به.

ويقوم بالضغط علي اختيار تفاصيل الطلب.

يقوم رب الأسرة المستفيد من الدعم بالضغط علي اختيار بيانات التابعين.

قيام المواطن بإضافة التابع وإدخال بياناته.

يقوم الشخص المستفيد بالضغط علي اختيار أيقونة حفظ الطلب.

وبذلك يكون تم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة في حساب المواطن، وإذا كنت تابع يحمل شهادة مؤهل أي تابع مؤهل يتم احتساب مبلغ الدعم له من ضمن مبلغ الدعم لرب الأسرة في حسابه الخاص به، ويصرف الدعم للمتقدم بطلب إضافة الأبناء إذا تم أثبات أهليته وفق شروط استحقاق الأهلية، فقام حساب مواطن بالإعلان عن شروط الأهلية وصدور نتائج الأهلية حساب مواطن.

حساب المواطن أصدر نتائج أهلية المواطن بعد تطبيق الضريبة المضافة ويضع طريقة وخطوات لإضافة الأبناء

أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية علي تويتر عن صدور نتائج أهلية المواطن في حساب المواطن للدورة 32 لشهر يوليو 2020، حيث جاء الإعلان عقب قيام المملكة العربية السعودية بتطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة علي خدمات وسلع المملكة، ومن كثرة الأسئلة حول زيادة دعم حساب الموطن، فقام برنامج حساب مواطن بتوضيح موقفه من زيادة الدعم عبر صفحته الرسمية، وقامت أيضا بتوضيح خطوات إضافة الأبناء في حساب المواطن.