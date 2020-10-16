خطفت كلبة صغيرة الأنظار في أحد شوارع البرازيل بعد أن جسدت مثالا للوفاء، بإصرارها على البقاء بجوار مالكها وركوب سيارة الإسعاف التي كانت تقله إلى المستشفى، بعد أن أصيب بتوعك وهو يمشي معها في الشارع.
ووثق أحد المتواجدين في المكان، ويدعى أندرسون باهي، الواقعة بمقطع فيديو، ظهرت فيه الكلبة وهي تقف بجوار سيارة الإسعاف، قبل أن تقفز لتقف على الصدام الخلفي للسيارة، إصرارا منها على البقاء مع مالكها.
وسمح المسعفون للكلبة بركوب السيارة والذهاب إلى المستشفى، حيث وقفت أمام الباب في انتظار خروج مالكها، رافضة التحرك من الموقع، وفق ما ذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني.
ولحسن الحظ، وصلت عائلة المريض لإعادته والكلبة إلى المنزل، بعد نحو 45 دقيقة.
وانتشرت الصور ومقطع الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نالت الكلبة الوفية إعجاب الكثيرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. "كلبة وفية" تقتحم سيارة إسعاف للاطمئنان على مالكها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.