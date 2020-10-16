إغلاق المقاهى والمطاعم 4 أسابيع فى بلجيكا لمكافحة كورونا

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، فرضت منطقة مدينة بروكسل بالفعل قيودًا مماثلة الأسبوع الماضى، لكن إعلان الجمعة يمددها على مستوى البلاد كلها.

ومثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، فرضت بلجيكا إغلاقًا على مستوى البلاد فى وقت سابق من هذا العام، مما ساعد على خفض حالات "كوفيد 19".

فى المقابل، نددت رئيسة اتحاد المقاهى فى بلجيكا بهذا الإجراء "التمييزى" ضد هذه المؤسسات، وطالبت بتقديم "دليل علمى يؤكد أن انتشار الفيروس يأتى من المقاهى".