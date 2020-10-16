بـ 3.1 تريليون دولار .. عجز تاريخى فى الميزانية الأمريكية بسبب كورونا

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد الإصابات الإجمالى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى الولايات المتحدة تخطى حاجز الـ 8 ملايين نسمة. وأوضحت الجامعة، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ 8 ملايين و8 آلاف و402 شخصا، بينما بلغ إجمالى الوفيات 218 ألفا و97 حالة.

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