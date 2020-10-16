البنتاجون يهدد تركيا بعد اختبارها منظومة "اس-400" الروسية

حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تركيا من عواقب وخيمة، بسبب الأنباء عن اختبار أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "اس-400".

وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان "إذا كان دقيقا فإن الإدارة تدين بشدة الاختبار"، وذلك بعد تقارير عن أن تركيا اختبرت نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع "اس-400".

وذكر البنتاجون في بيان "كنا دائما واضحين.. تشغيل نظام اس-400 لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي. نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله".

وأضاف البيان "نحن نعترض على شراء تركيا للنظام، ونشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتشغيله".

وأكدت الوزارة أنه لا ينبغي لتركيا تفعيل النظام، محذرة من أن القيام بذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة على علاقات البلدين الأمنية.

وفي وقت سابق، دعا أعضاء من الكونجرس الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الصواريخ الروسية.