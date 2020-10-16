إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي تسجيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل دون أن يخلف ضحايا أو خسائر.

ودوت صافرات الإنذار في منطقة جنوب إسرائيل محاذية للقطاع للتحذير من الصاروخ الذي لم تتبن أي جهة على الفور عملية إطلاقه.

ويعود إطلاق آخر صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني إلى 5 أكتوبر الماضي.

ويقع القطاع تحت سيطرة حركة حماس التي تصنف بمنظمة "إرهابية".

وفي أغسطس كثفت حماس التي تحكم غزة منذ 2007 إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بشن ضربات جوية على مواقع للحركة.