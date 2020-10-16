بايدن ينتصر على ترامب فى المشاهدات التلفزيونية

قالت تقارير صحفية أمريكية، اليوم الجمعة، إن نائب الرئيس الأمريكى السابق، المرشح الديمقراطى، جو بايدن، انتصر على الرئيس دونالد ترامب، فى معركة "المشاهدات التلفزيونية".





وأشارت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إلى أن بايدن تفوق على ترامب فى معركة التقييمات التلفزيونية، بحسب بيانات نيلسن، مشيرة إلى أن عدد مشاهدى بايدن بلغ 13.9 مليون مشاهد على قناة "أيه.بي.سي" التابعة لوالت ديزنى مساء أمس الخميس.

بينما استقطب ترامب 13 مليونا عبر قنوات "إن.بى.سى" التابعة لشركة كومكاست وقناتى الاشتراكات التابعتين لها "إم.إس.إن.بى.سى" و"سى.إن.بى.سى"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سوتينك".

وتم تحديد موعد اللقاءات التلفزيونية فى وقت الذروة، بعد إلغاء مناظرة كان من المفترض إقامتها فى نفس الوقت.

وامتنع ترامب عن المناظرة، بعد أن قال المنظمون إنها ستكون افتراضية لتقليل مخاطر الإصابة بكورونا.

وعلى قناة "أيه.بى.سى" هاجم المرشح الديمقراطى بايدن طريقة تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا.

ودافع ترامب على قناة "إن.بى.سى" عن أسلوب تصديه للفيروس وعن سلوكه الشخصى.

وتعرضت "إن.بى.سى" لانتقادات بسبب تحديد موعد ترامب فى نفس التوقيت مع بايدن، بعد أن كانت "أيه.بى.سى" قد حددت بالفعل موعدها مع المرشح الديمقراطى، مما اضطر الناخبين لاختيار المرشح الذى سيشاهدونه على الهواء مباشرة.