فيديو .. ماكرون يزور منطقة حادث الطعن فى باريس

وقالت قناة "BFM TV" إن ماكرون توجه إلى بلدة كونفلانز سانت أونورين عقب اجتماع طارئ فى وزارة الداخلية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وكان مصدر بالشرطة الفرنسية قد قال، اليوم الجمعة، إن رجلا قتل فى إحدى ضواحى العاصمة باريس، مؤكدا أن الضحية قد تم قطع رأسه.

وأضاف أن منفذ الهجوم لقى مصرعه إثر إصابته برصاص الشرطة.

كما أعلنت الشرطة أن الرجل الذى عثر عليه مقطوع الرأس هو مدرس مادة التاريخ، وأنه قبل أيام عرض على التلاميذ رسوم كاريكاتيرية للنبى محمد.

وقالت مراسلة "روسيا اليوم" إن أولياء التلاميذ أبلغوا عن مدرس التاريخ الذى عرض رسوم كاريكاتيرية للنبى محمد فى 5 أكتوبر.

وأشارت إلى أن وسائل إعلام فرنسية قالت إن عددا من أولياء التلاميذ كانوا قد عبروا عن غضبهم، بداية هذا الشهر من تصرف الأستاذ عندما أظهر الصور التى نشرتها صحيفة "شارلى إيبدو".