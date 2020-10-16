واشنطن تحذر أنقرة بعد تشغيلها نظام إس 400

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم /الجمعة/، أنها على علم بالتقارير حول اختبار تركيا المحتمل لنظام الدفاع الجوي "S-400" الروسي الصنع، محذرة من تأثير ذلك على العلاقات بين واشنطن وأنقرة.



وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم /الجمعة/ - إنه في حال صحت هذه التقارير فإن الولايات المتحدة تدين بشدة هذا الاختبار.



وأضاف أن "نظام "S-400" لا يتوافق مع التزامات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن "واشنطن اعترضت على شراء أنقرة للنظام و تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأنها تقوم بتشغيله".

وحذر هوفمان من أن تفعيل هذا النظام سيؤدي لعواقب "وخيمة" على العلاقة الأمنية بين البلدين، مذكرا بتعليق مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات "F-35".

ويشتبه مشرعون أمريكيون في أن تركيا شغلت منظومة الصواريخ المضادة للطائرات الروسية "إس-400" لتعقب مقاتلات إف 16 تابعة لبلدان أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو.



وينظر المسؤولون الغربيون بقلق إلى تحول تركيا إلى تجار الأسلحة الروس في السنوات الأخيرة، لكن ورغم التهديد بفرض عقوبات أمريكية، أكمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتفاق مع روسيا لاقتناء المنظومة.



وجراء ذلك، طردت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من برنامج المقاتلات الهجومية المشتركة من طراز F-35.

