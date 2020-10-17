البرازيل تسجل 30914 إصابة و754 وفاة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، فى إحصائية يومية حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30914، ليصل العدد الإجمالى إلى 5.2 مليون حالة.
وتأتى هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 أكتوبر 27235 إصابة، وفى 15 أكتوبر 28523 حالة.
كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 754 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 153214 حالة.
وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى البرازيل يوم 14 أكتوبر 749 حالة، وفى 15 أكتوبر 713.
وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
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