إطلاق صاروخ من غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر تغريده في موقع "تويتر": "متابعة للتقارير عن إطلاق الصافرات في منطقة غلاف غزة فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية المتاخمة للقطاع عقب رصد منظومة القبة الحديدية إطلاق قذيفة صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مؤخرا، شن غارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة "حماس"، جنوبي قطاع غزة، موضحا أن الغارة جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن حالة التأهب والاستعداد، في تنفيذ مشروع لشق عشرات الكيلومترات من الممرات المؤدية إلى قطاع غزة، تمكنه من نقل عتاده العسكري ودباباته بسهولة إلى غزة، في حال اندلاع عملية عسكرية ضد القطاع.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أمس الخميس، إن دائرة التحصينات التابعة للقيادة الجنوبية في الجيش، بدأت بتنفيذ مشروع في قطاع غزة يسمى "طريق الميدان".

وأشارت إلى أنه سيتم من خلال المشروع، تعبيد ممرات لحدود غزة، تتيح تنقل الآليات العسكرية باتجاه غزة في حال صدور أمر من قيادة الجيش واندلاع حرب مع الفصائل الفلسطينية هناك.

وادعت الصحيفة أن الهدف من إنشاء هذه الممرات تقليص الأضرار التي لحقت بالحقول الزراعية في المستوطنات المحيطة بغزة، كجزء من الدروس المستفادة من حرب "الجرف الصامد" عام 2014، عندما داست الآليات العسكرية مئات الدونمات من الحقول الزراعية في طريقها إلى القتال داخل قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن المحميات الطبيعية أيضًا تعرضت لأضرار حينها، كما لحقت أضرار بالنباتات حيث دفع الجيش الإسرائيلي 30 مليون شيكل (8.8 مليون دولار) كتعويضات للمزارعين الذين دمرت حقولهم نتيجة لتحرك الدبابات وناقلات الجند التي شاركت في المعارك.