ترامب يعد الأمريكيين بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سيكون لديها 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.

وأضاف ترامب في تجمع انتخابي بمدينة أوكالا في ولاية فلوريدا أن العام القادم سيكون الأفضل اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة.

كما أشاد ترامب بتعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا، وانخفاض عدد الإصابات في بلاده مقارنة بأوروبا.

وواصل الرئيس الأمريكي هجومه على منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وعائلته، موضحا أنه في حال فوزه في أي وقت، فإن الصين ستحكم الولايات المتحدة.

في وقت سابق، قال ترامب مهاجما هانتر بايدن نجل منافسه "إنه مثل مكنسة كهربائية.. يتبع والده في كل مكان.. يا له من عار... إنها عائلة فاسدة".

كان الرئيس الأمريكي أكد أن ن الديمقراطيين يقفون عقبة في طريق إقرار المساعدات للمصابين بكورونا.

وأضاف ترامب: "برنامج الرعاية الصحية الذي سنه أوباما مكلف وسنعوضه ببرنامج رعاية صحية أفضل وأرخص".