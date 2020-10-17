قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سيكون لديها 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.
وأضاف ترامب في تجمع انتخابي بمدينة أوكالا في ولاية فلوريدا أن العام القادم سيكون الأفضل اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة.
كما أشاد ترامب بتعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا، وانخفاض عدد الإصابات في بلاده مقارنة بأوروبا.
وواصل الرئيس الأمريكي هجومه على منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن وعائلته، موضحا أنه في حال فوزه في أي وقت، فإن الصين ستحكم الولايات المتحدة.
في وقت سابق، قال ترامب مهاجما هانتر بايدن نجل منافسه "إنه مثل مكنسة كهربائية.. يتبع والده في كل مكان.. يا له من عار... إنها عائلة فاسدة".
كان الرئيس الأمريكي أكد أن ن الديمقراطيين يقفون عقبة في طريق إقرار المساعدات للمصابين بكورونا.
وأضاف ترامب: "برنامج الرعاية الصحية الذي سنه أوباما مكلف وسنعوضه ببرنامج رعاية صحية أفضل وأرخص".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يعد الأمريكيين بتوفير 100 مليون جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.