إسرائيل: سنواصل المحادثات مع لبنان حول الحدود البحرية

دوت الخليج :- قالت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إنها ستواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما بعد انعقاد اجتماع أول قصير بين البلدين في وقت سابق اليوم.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، في بيان، إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدما في المحادثات "لإعطاء فرصة للعملية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وانطلقت الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، اليوم، بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر و​السفير الأمريكي​ جون ديروشر.

ويتألف الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

وأعلن كل من "حزب الله" و"حركة أمل"، صباح اليوم الأربعاء، رفضهما لوجود شخصيات مدنية في الوفد اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات ترسيم الحدود.

وقالوا في بيان، إن الوفد المشكل يخرج عن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويضر بموقف لبنان ومصلحته.

سبوتنيك