أخبار اليمن : شهيدة وجريحة بقصف سعودي على باقم صعدة

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شهيدة وجريحة بقصف سعودي على باقم صعدة

استشهدت طفلة وأصيبت أخرى، جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. شهيدة وجريحة بقصف سعودي على باقم صعدةاستشهدت طفلة وأصيبت أخرى، جراء قصف صاروخي سعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف منازل المواطنين في مديرية باقم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد طفلة (5 سنوات) وإصابة شقيقتها بجروح خطيرة. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف. ولفت المصدر إلى تعمد الجيش السعودي باستهداف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية بصورة ممنهجة وبشكل يومي، إلى جانب القصف بالغارات الجوية والتحليق المستمر.

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