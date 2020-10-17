فرنسا تسجل 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في فرنسا 25086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت الصحة الفرنسية عن تسجيل 122 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا في فرنسا إلى 33303 حالات.

فيما بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فرنسا منذ بداية العام الجاري 834770 حالة، وسط ارتفاع قياسي للإصابات بالعدوى.

من جانبها أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سجلت ارتفاعات لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 80% من دول أوروبا.

وقالت ماريا فان كيرخوف، المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، "نرى ارتفاعا في عدد الإصابات بـكوفيد-19 في 80% من دول أوروبا وهناك 37 منطقة في 13 دولة نتابع فيها الأوضاع".

تشهد الدول الأوروبية ارتفاعا قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خاصة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والتشيك.

يشار إلى أنه تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم يوم الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقا لإحصاء أعدته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.