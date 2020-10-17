اتهام وزير دفاع المكسيك السابق بتهريب مخدرات إلى أمريكا

واعتقلت السلطات الأمريكية وزير الدفاع المكسيكى السابق سالفادور سيانفويجوس فى مطار لوس أنجليس يوم الخميس.
وقال ممثلون للادعاء فى نيويورك إنه تقاضى رشا مقابل توفير حماية تضمنت تحذير أفراد العصابة من التحقيقات الأمريكية. ووجه المدعون لسيانفويجوس البالغ من العمر 72 عاما خمسة اتهامات بتهريب المخدرات وغسل أموال.
وجاء اعتقال سيانفويجوس قبل أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابات الرئاسة الأمريكية التى يسعى فيها الرئيس دونالد ترامب للفوز بفترة ثانية. وقد جعل ترامب التصدى لنشاط العصابات أحد الأهداف الرئيسية فى سياسته على الرغم من عدم إحراز تقدم يذكر فى هذه المجال منذ توليه السلطة فى 2017.
ويمثل اعتقال سيانفويجوس أول مرة يتم فيها توجيه اتهامات لوزير دفاع مكسيكى سابق واعتقاله. وسيكون لسقوطه تداعيات بعيدة المدى على حرب المكسيك على المخدرات التى تقودها القوات المسلحة منذ أكثر من عشر سنوات.
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