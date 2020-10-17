البنتاجون : تشغيل تركيا منظومات إس 400 سيكون له تداعيات وخيمة

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها العميق من التقارير حول تشغيل تركيا منظومات "إس-400" الروسية، مؤكدة أن ذلك قد يؤدى إلى تداعيات وخيمة فى العلاقات بين البلدين، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وقال المتحدث الرسمى باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، فى تصريح صحفى نقلته وكالة "تاس"، مساء اليوم الجمعة: "نرفض شراء تركيا هذه المنظومات ونشعر بقلق عميق من التقارير حول تشغيلها، لا يجب إدخالها فى الخدمة". وأضاف هوفمان: "هذا الإجراء محفوف بتداعيات وخيمة بالنسبة إلى العلاقات بيننا فى مجال الأمن، لقد تم إبعاد تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات F-35، ولا تزال منظومات إس-400 حاجزا أمام التقدم فى مجالات أخرى للعلاقات الثنائية". وأكدت وسائل إعلام روسية، فى وقت سابق من الجمعة، أن الجيش التركى اختبر بنجاح منظومات الصواريخ "إس-400" للدفاع الجوى التى اقتنتها من روسيا.

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