فرنسا تعتقل 5 آخرين على خلفية ذبح مدرس قرب باريس

أعلنت السلطات الأمنية في فرنسا القبض على 5 أشخاص جدد على خلفية قطع رأس مدرس تاريخ قرب العاصمة باريس.

وبذلك يصل إجمالي المعتقلين على خلفية الهجوم إلى 9، بعد أن أوقفت السلطات 4 مشتبهين فيهم يوم الجمعة.

وشهدت فرنسا، يوم الجمعة، حادثا مروعا حيث تم قطع رأس رجل في "كونفلان سان أونورين" قرب العاصمة باريس، بينما تحقق النيابة العامة لمكافحة الإرهابي في الواقعة.

وذكرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا أنها تولت مسؤولية التحقيق في حادث الطعن، الذي وقع قرب مدرسة، حيث تم فتح تحقيق بتهمة "جريمة تتعلق بعمل إرهابي" والانتماء لمجموعة إجرامية إرهابية.

وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن الضحية هو مدرس تاريخ، كان قد أظهر لطلابه مؤخرا رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد، خلال حصة دراسية عن حرية التعبير.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر في الشرطة أن منفذ الهجوم يعتقد أنه مسلم روسي ولد عام 2002 في موسكو، وصاح قائلا "الله أكبر" قبل إطلاق النار عليه من قبل الشرطة.