أول حكم إعدام في أمريكا لامرأة منذ سبعة عقود

بعد توقف دام لعقود، تحضر أمريكا لتنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة، بعد تأكيد تهم القتل بحقها، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها حددت يوم الثامن من ديسمبر المقبل، موعدا لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

قالت الوزارة في بيان، إن ليزا مونتجومري، المدانة بخنق امرأة حامل في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في سجن "تير هوت" بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي، التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

وتعد عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية في الولايات المتحدة، وتستخدم حاليا من قبل 32 ولاية وحكومة اتحادية.

وبدا ظهورها بسبب المستعمرات الأمريكية، و لم تكن هناك عمليات إعدام في البلد بأكمله بين عامي 1967 و 1977.

في عام 1972، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قوانين عقوبة الإعدام في قضية فورمان ضد جورجيا، وجعل جميع أحكام الإعدام السجن مدى الحياة.

في وقت لاحق، أصدرت أغلبية الولايات قوانين جديدة لعقوبة الإعدام، وأكد للمحكمة شرعية عقوبة الإعدام في 1976 قضية جريج ضد جورجيا.

منذ ذلك الحين، تم تنفيذ أكثر عقوبة ل 1400 مجرم، وفي عام 2015 بلغ عدد عقوبات الإعدام 28 عقوبة.

وتعد الولايات المتحدة هي البلد الغربي الوحيد الذي يطبق حاليا عقوبة الإعدام وكانت أول من وضع الحقنة المميتة، وطريقة التنفيذ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل خمس ولايات أخرى.