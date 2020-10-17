مقتل 12 مدنيا وإصابة 40 آخرين في قصف أرميني على أذربيجان

وقال مكتب المدعي العام، إن قذيفتين سقطتا على مبانٍ سكنية في ثاني أكبر مدن أذربيجان، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".
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فيما ذكر شهود عيان، أنهم رأوا 7 ضحايا يتم إخراجهم من تحت الأنقاض، ثم تعرضت ستيباناكيرت عاصمة ناجورني قره باغ للقصف.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت بيانا قالت خلاله إن وزير الدفاع مارك إسبر، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، على ضرورة التسوية السلمية للنزاع في إقليم ناغورني قره باغ، بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال البيان: "سبر ناقش مع وزيرة الجيوش الفرنسية الوضع شرق البحر المتوسط".
في وقت سابق، أفاد مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين جراء قصف صاروخي للجيش الأرميني على مدينة كنجة الأذرية.
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