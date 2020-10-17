بعد مرور أكثر من 6 أشهر.. غامبيا تعلن إعادة فتح الحدود

دعا الرئيس الغامبي آدما بارو إلى إعادة الفتح الفوري للحدود، بعد مرور أكثر من 6 أشهر من الإغلاق بفعل فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الغامبية أن قرار إعادة الفتح "اتخذ بالتشاور مع السلطات الصحية".

اقرأ أيضا: لحظة حاسمة.. هل تنجو أفريقيا من الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

وينتظر أن يعاد فتح مطار بانجول الدولي في 31 أكتوبر الجاري، حيث يخضع لبعض أعمال الصيانة، وينتظر أن تنتهي نهاية الشهر.

وسجلت غامبيا منذ مارس الماضي 3644 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 118 حالة وفاة.

وقد أعادت معظم دول إفريقيا فتح حدودها، بعد أشهر من الإغلاق، من أجل تطويق انتشار جائحة كوفيد 19، التي تواصل انتشارها إفريقيا وعالميا.



وكانت قد قالت مديرة منظمة الصحة العالمية في إفريقيا ماتشيديسو مويتي إن القارة تواجه "لحظة حاسمة" في حربها ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، بعد "تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على السفر"، معربة عن عن قلقها حول "تأثير تزايد الإصابات في أوروبا على القارة في نفس الوقت الذي يتم فيه السماح للمسافرين والسياح من هناك دخول إفريقيا".