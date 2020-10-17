البرازيل .. أكثر من 30 ألف إصابة بكورونا و754 وفاة

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 30914، ليصل العدد الإجمالى إلى 5.2 مليون حالة.

وتأتى هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 أكتوبر 27235 إصابة، وفى 15 أكتوبر 28523 حالة.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 754 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى مستوى 153214 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى البرازيل يوم 14 أكتوبر 749 حالة، وفى 15 أكتوبر 713.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.