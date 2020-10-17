أمريكا تتخطى 8 ملايين و40 ألف إصابة بفيروس كورونا

ووفقًا لأحدث إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، اليوم السبت، جاء ارتفاع الوفيات والإصابات فى أمريكا بعد تسجيل 66 ألفًا و420 حالة إصابة جديدة، و710 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولم تعد نيويورك الولاية الأكثر تسجيلا للإصابات فى الولايات المتحدة، إلا أنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 33 ألفًا و337 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا وبيرو.
وتأتى خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا ونيوجيرسى وفلوريدا على الترتيب. بينما تأتى كاليفورنيا فى صدارة الإصابات بـ869 ألفاً و825 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك.
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